Коробова (Осина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Осина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1934

Сын: Коробов Михаил

Отец ребёнка: Коробов Леонид

д. Семеновская
Рождение ребёнка
09.06.1937

Сын: Коробов Владимир

Отец ребёнка: Коробов Леонид

д. Семеновская
Рождение ребёнка
25.07.1948

Сын: Коробов Борис

Отец ребёнка: Коробов Леонид

Россия
Смерть
1994
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