Коробова (Осина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1934
Сын: Коробов Михаил
Отец ребёнка: Коробов Леонид
д. Семеновская
Рождение ребёнка
09.06.1937
Сын: Коробов Владимир
Отец ребёнка: Коробов Леонид
д. Семеновская
Рождение ребёнка
25.07.1948
Сын: Коробов Борис
Отец ребёнка: Коробов Леонид
Россия
Смерть
1994