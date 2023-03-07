Денисовъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Денисовъ Федоръ
Мать: Денисова Акулина Иванова
Бракосочетание
31.01.1869
Жена: Денисова Лукерья
Рождение ребёнка
1880
Сын: Денисовъ Сѵмеонъ
Мать ребёнка: Денисова Лукерья
Рождение ребёнка
02.09.1892
Сын: Денисовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Денисова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Денисова Лукерья