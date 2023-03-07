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Денисовъ Александръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Денисовъ Федоръ

Мать: Денисова Акулина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1869

Жена: Денисова Лукерья

Рождение ребёнка
1880

Сын: Денисовъ Сѵмеонъ

Мать ребёнка: Денисова Лукерья

Рождение ребёнка
02.09.1892

Сын: Денисовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Денисова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Денисова Лукерья

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