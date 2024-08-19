Dmitrijev-Mamonov Aleksandr Матвеевич
Место рожденияSmolensk, Russia
Дата рождения19.09.1758
Дата смерти29.09.1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-адъютант, фаворит Екатерины II
Рождение ребёнка
1788
Бракосочетание
1789
Рождение ребёнка
14.09.1790
Мать ребёнка: Щербатова (Дмитриева-Мамонова) Дарья Фёдоровна
Смерть
29.09.1803
Похороны
Неизвестно