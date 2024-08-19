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Dmitrijev-Mamonov Aleksandr Матвеевич

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Место рождения

Smolensk, Russia

Дата рождения

19.09.1758

Дата смерти

29.09.1803

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-адъютант, фаворит Екатерины II
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дмитриева-Мамонова (Dmitrijev-Mamonov Дмитриев-Мамонов) Мария Александровна

Мать ребёнка: Щербатова (Дмитриева-Мамонова) Дарья Фёдоровна

Бракосочетание
1789

Жена: Щербатова (Дмитриева-Мамонова) Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.09.1790

Сын: Dmitrijev-Mamonov Matvey

Мать ребёнка: Щербатова (Дмитриева-Мамонова) Дарья Фёдоровна

Смерть
29.09.1803
Похороны
Неизвестно

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