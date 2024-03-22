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Кирило Максимов

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Максим Митрофанов

Мать: Палагея

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Анастасия Артемьева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1843

Сын: Петр Кирилов

Мать ребёнка: Анастасия Артемьева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1845

Сын: Андрей Кирилов

Мать ребёнка: Анастасия Артемьева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.07.1848

Сын: Илья Кирилов

Мать ребёнка: Анастасия Артемьева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Кирилова

Мать ребёнка: Анастасия Артемьева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1854

Сын: Сергей Кирилов

Мать ребёнка: Анастасия Артемьева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена Кирилова

Мать ребёнка: Анастасия Артемьева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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