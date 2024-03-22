Кирило Максимов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Максим Митрофанов
Мать: Палагея
Бракосочетание
Около 1840
Жена: Анастасия Артемьева
Рождение ребёнка
25.06.1843
Сын: Петр Кирилов
Мать ребёнка: Анастасия Артемьева
Рождение ребёнка
10.08.1845
Сын: Андрей Кирилов
Мать ребёнка: Анастасия Артемьева
Рождение ребёнка
15.07.1848
Сын: Илья Кирилов
Мать ребёнка: Анастасия Артемьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Кирилова
Мать ребёнка: Анастасия Артемьева
Рождение ребёнка
03.06.1854
Сын: Сергей Кирилов
Мать ребёнка: Анастасия Артемьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрена Кирилова
Мать ребёнка: Анастасия Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно