Анастасия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840

Муж: Кирило Максимов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1843

Сын: Петр Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Максимов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1845

Сын: Андрей Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Максимов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.07.1848

Сын: Илья Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Максимов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Кирилова

Отец ребёнка: Кирило Максимов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1854

Сын: Сергей Кирилов

Отец ребёнка: Кирило Максимов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена Кирилова

Отец ребёнка: Кирило Максимов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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