Демидов Григорий Акинфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1715
Дата смерти13.11.1764
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1715
Рождение ребёнка
1737
Сын: Демидов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Суровцева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Демидов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Суровцева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Суровцева Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1764