Демидов Григорий Акинфиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Григорий Акинфиевич

Демидов Григорий Акинфиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1715

Дата смерти

13.11.1764

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1715

Отец: Демидов Акинфий Никитич

Мать: Демидова Екатерина Тарасовна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Демидов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Суровцева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Демидов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Суровцева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Демидов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Суровцева Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева Анастасия Павловна

Смерть
13.11.1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close