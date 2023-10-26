Демидова Екатерина Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Екатерина Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.07.1710

Сын: Демидов Прокофий Акинфиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.1715

Сын: Демидов Григорий Акинфиевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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