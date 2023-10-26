Демидова Екатерина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.07.1710
Сын: Демидов Прокофий Акинфиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1715
Сын: Демидов Григорий Акинфиевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно