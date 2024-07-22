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(Уракова) Анастасия Николаева

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

07.03.1909 ст.

Дата смерти

08.10.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1909 ст.

Отец: Ураков Николай Никитин

Мать: Уракова (Уракова) Наталия Константинова

Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 89об-90, №25)
Крещение
08.03.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни Ивана Никитина Уракова дочь Александра. Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 89об-90, №25)
Смерть
08.10.1910 ст.
В возрасте 1,5 лет - от кашля. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 248об-249, №78)
Похороны
10.10.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 248об-249, №78)

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