(Уракова) Анастасия Николаева
Место рождения
Дата рождения07.03.1909 ст.
Дата смерти08.10.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1909 ст.
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 89об-90, №25)
Крещение
08.03.1909 ст.
Восприемница: той же деревни Ивана Никитина Уракова дочь Александра. Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 89об-90, №25)
Смерть
08.10.1910 ст.
В возрасте 1,5 лет - от кашля. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 248об-249, №78)
Похороны
10.10.1910 ст.
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 248об-249, №78)