Баушкина (Любимова) Василиса
Место рождения
Дата рождения22.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1870
Отец: Маркинъ Любимовъ Ксенофонтъ
Мать: Любимова Васса
Бракосочетание
12.06.1888
Муж: Баушкинъ Константинъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Баушкина Александра
Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
02.05.1891
Сын: Баушкинъ Афонасий
Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
07.09.1893
Сын: Баушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
09.02.1895
Сын: Баушкинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Баушкинъ Василий
Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
14.09.1898
Сын: Баушкинъ Сергей
Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
27.04.1905
Сын: Баушкинъ Василий
Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ