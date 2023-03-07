Баушкина (Любимова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Любимова) Василиса

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1870

Отец: Маркинъ Любимовъ Ксенофонтъ

Мать: Любимова Васса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.06.1888

Муж: Баушкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Баушкина Александра

Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ

Рождение ребёнка
02.05.1891

Сын: Баушкинъ Афонасий

Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1893

Сын: Баушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1895

Сын: Баушкинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Баушкинъ Василий

Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1898

Сын: Баушкинъ Сергей

Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Баушкинъ Василий

Отец ребёнка: Баушкинъ Константинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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