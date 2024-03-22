Кищенко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения20.02.1909
Дата смерти23.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1909
Отец: Кищенко Иван Демидович
Рождение ребёнка
05.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кищенко Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кищенко Анна Никитична
Смерть
23.03.1984
Базовый, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край