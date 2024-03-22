Кищенко Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКищенко Федор Иванович

Кищенко Федор Иванович

avatar

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

20.02.1909

Дата смерти

23.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1909

Отец: Кищенко Иван Демидович

Мать: Кищенко Мария Евлампиевна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кищенко Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кищенко Анна Никитична

Смерть
23.03.1984
Базовый, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close