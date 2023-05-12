Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна
Место рожденияг. Бугульма
Дата рождения19.05.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бугульма
Рождение ребёнка
18.04.1977
Сын: Хуснутдинов Азат Миншагитович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович
Бугульминский район, дер. Кызыл Чишма. Татарстан
Рождение ребёнка
05.01.1979
Дочь: Хуснутдинова Гульшат Миншагитовна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович
Азнакаевский район, р\п Актюба. Татарстан
Рождение ребёнка
18.04.1982
Сын: Хуснутдинов Марат Миншагитович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович
Азнакаевский район. р\п Актюба. Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно