Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна

Место рождения

г. Бугульма

Дата рождения

19.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бугульма
Рождение ребёнка
18.04.1977

Сын: Хуснутдинов Азат Миншагитович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович

Бугульминский район, дер. Кызыл Чишма. Татарстан
Рождение ребёнка
05.01.1979

Дочь: Хуснутдинова Гульшат Миншагитовна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович

Азнакаевский район, р\п Актюба. Татарстан
Рождение ребёнка
18.04.1982

Сын: Хуснутдинов Марат Миншагитович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович

Азнакаевский район. р\п Актюба. Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович