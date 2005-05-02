Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович
Место рожденияБугульминский район, дер.Кызыл Чишма. Татарстан
Дата рождения23.09.1948
Дата смерти02.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1948
Бугульминский район, дер.Кызыл Чишма. Татарстан
Рождение ребёнка
18.04.1977
Сын: Хуснутдинов Азат Миншагитович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна
Бугульминский район, дер. Кызыл Чишма. Татарстан
Рождение ребёнка
05.01.1979
Дочь: Хуснутдинова Гульшат Миншагитовна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна
Азнакаевский район, р\п Актюба. Татарстан
Рождение ребёнка
18.04.1982
Сын: Хуснутдинов Марат Миншагитович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна
Азнакаевский район. р\п Актюба. Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2005