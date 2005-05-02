Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Миншахит Гаязетдинович

Место рождения

Бугульминский район, дер.Кызыл Чишма. Татарстан

Дата рождения

23.09.1948

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1948

Отец: не указан

Мать: Хуснутдинова Минхаят Шаймардановна

Бугульминский район, дер.Кызыл Чишма. Татарстан
Рождение ребёнка
18.04.1977

Сын: Хуснутдинов Азат Миншагитович

Мать ребёнка: Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна

Бугульминский район, дер. Кызыл Чишма. Татарстан
Рождение ребёнка
05.01.1979

Дочь: Хуснутдинова Гульшат Миншагитовна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна

Азнакаевский район, р\п Актюба. Татарстан
Рождение ребёнка
18.04.1982

Сын: Хуснутдинов Марат Миншагитович

Мать ребёнка: Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна

Азнакаевский район. р\п Актюба. Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинова Зайтуна Сахабетдиновна

Смерть
02.05.2005
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