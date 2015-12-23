Телушко Любовь Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телушко Любовь Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

23.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Перелыгин Серафим Петрович

Мать: Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1958

Дочь: Мироненко Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Телушко Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телушко Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телушко Геннадий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Псков
Смерть
23.12.2015