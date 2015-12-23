Телушко Любовь Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти23.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Перелыгин Серафим Петрович
Мать: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1958
Дочь: Мироненко Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Телушко Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телушко Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Псков
Смерть
23.12.2015