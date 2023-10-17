Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Яковлевна

Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

1921 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1921

Сын: Евдокимов Дмитрий

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1926

Дочь: Евдокимова Мария

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван

Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close