Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1921
Сын: Евдокимов Дмитрий
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
08.11.1926
Дочь: Евдокимова Мария
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Иван
Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область