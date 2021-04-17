Ершов Артём Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Артём Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2021

Отец: Ершов Лёша Игоревич

Мать: Ершова Марина

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