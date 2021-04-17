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Ершов Артём Алексеевич
Ершов Артём Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.2021
Пол
Мужской
Отец
Ершов Лёша Игоревич
1983 г.р.
Мать
Ершова Марина
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2021
Отец:
Ершов Лёша Игоревич
Мать:
Ершова Марина
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