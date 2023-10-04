Ершова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.2002

Сын: Ершов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Ершов Лёша Игоревич

Рождение ребёнка
14.02.2007

Сын: Ершов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Ершов Лёша Игоревич

Рождение ребёнка
17.04.2021

Сын: Ершов Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Ершов Лёша Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Лёша Игоревич

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