Ершова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.2002
Отец ребёнка: Ершов Лёша Игоревич
Рождение ребёнка
14.02.2007
Отец ребёнка: Ершов Лёша Игоревич
Рождение ребёнка
17.04.2021
Отец ребёнка: Ершов Лёша Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Лёша Игоревич