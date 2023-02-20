Болдарева (Пуркина) Елена Мироновна 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдарева (Пуркина) Елена Мироновна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1916, Вильнюс, Литовская ССР, СССР

умерла Неизвестно

Супруги
Болдарев Семён Степанович1916 г.р.
Дети
Болдарева Зоя СемёновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР, СССР

ЛИТВА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдарев Семён Степанович

Награда
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Ул. Гележино- Вилко, 34, кВ.8 Анкета ах. N19907

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдарева Зоя Семёновна

Отец ребёнка: Болдарев Семён Степанович

Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Смерть
Неизвестно

Оформление пособие по смерти кормильца 08.07.1945

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