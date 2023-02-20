Болдарева (Пуркина) Елена Мироновна
женский, родилась 1916, Вильнюс, Литовская ССР, СССР
умерла Неизвестно
Супруги
Болдарев Семён Степанович1916 г.р.
Дети
Болдарева Зоя СемёновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдарева Зоя Семёновна
Отец ребёнка: Болдарев Семён Степанович
Смерть
Неизвестно
ЛИТВА