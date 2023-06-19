Болдарева (Пуркина) Елена Мироновна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
ЛИТВА
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Ул. Гележино- Вилко, 34, кВ.8 Анкета ах. N19907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болдарев Семён Степанович
Смерть
Неизвестно
Оформление пособие по смерти кормильца 08.07.1945