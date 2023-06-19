Болдарева (Пуркина) Елена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдарева (Пуркина) Елена Мироновна

Болдарева (Пуркина) Елена Мироновна

avatar

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
ЛИТВА
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдарев Семён Степанович

Награда
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР
Ул. Гележино- Вилко, 34, кВ.8 Анкета ах. N19907
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдарев Семён Степанович

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно
Оформление пособие по смерти кормильца 08.07.1945