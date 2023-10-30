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Болдарева Зоя Семёновна
Болдарева Зоя Семёновна
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Место рождения
Вильнюс
, Литовская ССР
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Болдарев Семён Степанович
1916 г.р.
Мать
Болдарева (Пуркина) Елена Мироновна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Болдарев Семён Степанович
Мать:
Болдарева Елена Мироновна
Вильнюс
, Литовская ССР
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