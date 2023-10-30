Болдарева Зоя Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдарева Зоя Семёновна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдарев Семён Степанович

Мать: Болдарева Елена Мироновна

Вильнюс, Литовская ССР
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