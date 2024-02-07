Беляков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1841 и 1842
Дата смерти12.10.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1842
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 4 года дер. Борисово, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Григорьевна
дата крещения - 29.01.1867 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского крестьянин Иосиф Григорьевич и сестра Ивана Алексеевича девица Мари... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1868 ст.
Дочь: Белякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Григорьевна
дата крещения - 17.11.1868 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская жена Ксения Никитична Источник: ГАЯО Метрические книги... Показать все
Бракосочетание
До 1870
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 28 лет, жена - Евдокия Григорьевна, 32 года дер.Борисово, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влади... Показать все
Смерть
12.10.1894 ст.
дата погребения - 14.10.1894 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 52 года причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги цереквей сел Переславского уез... Показать все