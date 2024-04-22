Беляков Симеон Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1867 ст.
Дата смерти11.02.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1867 ст.
дата крещения - 29.01.1867 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского крестьянин Иосиф Григорьевич и сестра Ивана Алексеевича девица Мари... Показать все
Смерть
11.02.1867 ст.
дата погребения - 13.02.1867 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 недели причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г. Переславля и сел Пер... Показать все