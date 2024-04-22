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Беляков Симеон Иванович

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

27.01.1867 ст.

Дата смерти

11.02.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1841 и 1842 г.р.

Мать

Между 1838 и 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
27.01.1867 ст.

Отец: Беляков Иван Алексеевич

Мать: Белякова Евдокия Григорьевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 29.01.1867 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского крестьянин Иосиф Григорьевич и сестра Ивана Алексеевича девица Мари... Показать все
Смерть
11.02.1867 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 13.02.1867 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 недели причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г. Переславля и сел Пер... Показать все
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