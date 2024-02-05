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Беляков Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Между 1845 и 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Беляков Филипп Дмитриевич

Мать: Белякова Неизвестно

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна

Бракосочетание
До 1834

Жена: Белякова Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Неонила Алексеевна

Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Беляков Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна

Упоминание
1840
Борисово, Переславский район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 27 лет, жена - Анисья Николаевна, 30 лет дер.Борисово, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимир... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Сын: Беляков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1845

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна

Упоминание
1845
Борисово, Переславский район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 32 года, жена - Анисья Николаевна, 35 лет дер. Борисово, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владим... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851

Сын: Беляков Симеон Алексеевич

Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна

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