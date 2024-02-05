Беляков Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Беляков Филипп Дмитриевич
Мать: Белякова Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Неонила Алексеевна
Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 27 лет, жена - Анисья Николаевна, 30 лет дер.Борисово, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимир... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1845
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 32 года, жена - Анисья Николаевна, 35 лет дер. Борисово, приход с.Будовское Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владим... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851
Сын: Беляков Симеон Алексеевич
Мать ребёнка: Белякова Анисья Николаевна