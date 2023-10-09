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Томилов Ларион Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Томилов Григорий Максимович

Мать: Томилова Марья Тихоновна

Место жительства
С 1736
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Томилов Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: Томилова Федосья Саввична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Томилова Парасковья Ларионовна

Мать ребёнка: Томилова Федосья Саввична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Федосья Саввична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Смерть
Неизвестно
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