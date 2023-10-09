Томилов Ларион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Место жительства
С 1736
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Томилов Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: Томилова Федосья Саввична
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Томилова Парасковья Ларионовна
Мать ребёнка: Томилова Федосья Саввична
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Смерть
Неизвестно