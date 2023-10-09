Томилова Федосья Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Федосья Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1747
Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Томилов Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Томилов Ларион Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Томилова Парасковья Ларионовна

Отец ребёнка: Томилов Ларион Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Ларион Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Смерть
Неизвестно
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