Томилова Федосья Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1747
Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Томилов Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Томилов Ларион Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Томилова Парасковья Ларионовна
Отец ребёнка: Томилов Ларион Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Смерть
Неизвестно