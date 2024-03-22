Сепиашвили (Сушкова) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сепиашвили (Сушкова) Клавдия Константиновна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

02.06.1902

Дата смерти

16.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902

Отец: Сушков Константин

Мать: Сушкова Мария Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.02.1925

Дочь: Пугачева Изабелла Александровна

Отец ребёнка: Сепяшвили Александр

Рождение ребёнка
14.11.1938

Сын: Сепяшвили Валерий Александрович

Отец ребёнка: Сепяшвили Александр

Ургенч Хорезмская обл Узбекистан
Смерть
16.02.1993
Рига, Rīga
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
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