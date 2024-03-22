Сепиашвили (Сушкова) Клавдия Константиновна
Место рождения
Дата рождения02.06.1902
Дата смерти16.02.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902
Отец: Сушков Константин
Мать: Сушкова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1925
Дочь: Пугачева Изабелла Александровна
Отец ребёнка: Сепяшвили Александр
Рождение ребёнка
14.11.1938
Сын: Сепяшвили Валерий Александрович
Отец ребёнка: Сепяшвили Александр
Ургенч Хорезмская обл Узбекистан
Смерть
16.02.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно