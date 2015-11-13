Пугачева (Сепиашвили) Изабелла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Сепиашвили) Изабелла Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1925

Дата смерти

13.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925

Отец: Сепяшвили Александр

Мать: Сепиашвили Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
10.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугачев Святослав

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.11.1957

Сын: Пугачев Алексей Светославович

Отец ребёнка: Пугачев Святослав

Рига, Rīga
Смерть
13.11.2015
Рига, Rīga
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
Лачупе Рига, Латвия
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