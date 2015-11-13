Пугачева (Сепиашвили) Изабелла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1925
Дата смерти13.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925
Отец: Сепяшвили Александр
Рождение ребёнка
10.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугачев Святослав
Рождение ребёнка
02.11.1957
Сын: Пугачев Алексей Светославович
Отец ребёнка: Пугачев Святослав
Смерть
13.11.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лачупе Рига, Латвия