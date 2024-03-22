Tollander Ernst Gabriel
Место рождения
Дата рождения26.04.1863
Дата смерти31.08.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1863
Отец: Tollander Johan Magnus
Мать: Tollander Sofia Elvine
Рождение ребёнка
08.08.1893
Дочь: Tollander Gurli Karin Elvine
Мать ребёнка: Tollander Nadeschda (Nadja)
Рождение ребёнка
26.11.1894
Дочь: Heinrichs Margit Dagmar
Мать ребёнка: Tollander Nadeschda (Nadja)
Работа или профессия
Неизвестно
handlander, generalagent, Liikemies Helsingissä, vak.yhtiö Aequitablen pääasiamies
Смерть
31.08.1907
Похороны
Неизвестно