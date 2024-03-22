Tollander Ernst Gabriel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTollander Ernst Gabriel

Tollander Ernst Gabriel

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

26.04.1863

Дата смерти

31.08.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1863

Отец: Tollander Johan Magnus

Мать: Tollander Sofia Elvine

Рождение ребёнка
08.08.1893

Дочь: Tollander Gurli Karin Elvine

Мать ребёнка: Tollander Nadeschda (Nadja)

Рождение ребёнка
26.11.1894

Дочь: Heinrichs Margit Dagmar

Мать ребёнка: Tollander Nadeschda (Nadja)

Работа или профессия
Неизвестно
handlander, generalagent, Liikemies Helsingissä, vak.yhtiö Aequitablen pääasiamies
Смерть
31.08.1907
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close