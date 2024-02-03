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Тимушев Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936

Отец: Тимушев Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1969

Сын: Тимушев Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
12.02.1969

Сын: Тимушев Иван Витальевич

Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Александр Витальевич

Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимушева Светлана Витальевна

Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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