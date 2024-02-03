Тимушев Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936
Отец: Тимушев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1969
Сын: Тимушев Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
12.02.1969
Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Александр Витальевич
Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимушева Светлана Витальевна
Мать ребёнка: Тимушева Валентина Гавриловна
Смерть
Неизвестно