Гарбузова Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Гарбузов Василий Васильев
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Гарбузов Василий Васильев
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Гарбузова Матрена Васильева
Отец ребёнка: Гарбузов Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно