Гарбузова Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбузова Марья Николаева

Гарбузова Марья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Гарбузов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Гарбузов Василий Васильев

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Гарбузов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Гарбузов Василий Васильев

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Гарбузова Матрена Васильева

Отец ребёнка: Гарбузов Василий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбузов Василий Васильев

Смерть
Неизвестно