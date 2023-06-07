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Гарбузова Матрена Васильева
Гарбузова Матрена Васильева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835 ст.
Пол
Женский
Отец
Гарбузов Василий Васильев
1798 г.р.
Мать
Гарбузова Марья Николаева
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
1835 ст.
Отец:
Гарбузов Василий Васильев
Мать:
Гарбузова Марья Николаева
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