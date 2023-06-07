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Гарбузова Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Гарбузов Василий Васильев

Мать: Гарбузова Марья Николаева

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