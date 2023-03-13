Ерышевъ Никоноръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерышевъ Андрей
Мать: Ерышева Домна
Бракосочетание
17.02.1864
Жена: Ерышева Дарья
Рождение ребёнка
30.07.1865
Сын: Ерышевъ Степанъ
Мать ребёнка: Ерышева Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
30.12.1866
Сын: Ерышевъ Василий
Мать ребёнка: Ерышева Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
19.06.1868
Сын: Ерышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерышева Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
04.10.1869
Сын: Ерышевъ Петръ
Мать ребёнка: Ерышева Дарья
Михайловка