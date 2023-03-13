Ерышевъ Никоноръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрышевъ Никоноръ

Ерышевъ Никоноръ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерышевъ Андрей

Мать: Ерышева Домна

Бракосочетание
17.02.1864

Жена: Ерышева Дарья

Рождение ребёнка
30.07.1865

Сын: Ерышевъ Степанъ

Мать ребёнка: Ерышева Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
30.12.1866

Сын: Ерышевъ Василий

Мать ребёнка: Ерышева Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
19.06.1868

Сын: Ерышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерышева Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
04.10.1869

Сын: Ерышевъ Петръ

Мать ребёнка: Ерышева Дарья

Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close