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Ерышевъ Степанъ
Ерышевъ Степанъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
30.07.1865
Пол
Мужской
Отец
Ерышевъ Никоноръ
Мать
Ерышева (Баранова) Дарья
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1865
Отец:
Ерышевъ Никоноръ
Мать:
Ерышева Дарья
Александровка
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