(Гольштейн-Готторпская) Иоганна Елизавета Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гольштейн-Готторпская) Иоганна Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гольштейн-Готторпский Христиан Август

Мать: Гольштейн-Готторпский (Баден-Дурлахская) Альбертина Фридерика

Рождение ребёнка
02.05.1729

Дочь: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)

Отец ребёнка: Ангальт-Цербстский Кристиан Август

г. Штеттин, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
08.08.1734

Сын: Ангальт-Цербстский Фридрих Август

Отец ребёнка: Ангальт-Цербстский Кристиан Август

Штеттин
Смерть
Неизвестно

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