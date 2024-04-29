(Гольштейн-Готторпская) Иоганна Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1729
Дочь: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)
Отец ребёнка: Ангальт-Цербстский Кристиан Август
г. Штеттин, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
08.08.1734
Сын: Ангальт-Цербстский Фридрих Август
Отец ребёнка: Ангальт-Цербстский Кристиан Август
Штеттин
Смерть
Неизвестно