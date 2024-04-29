Ангальт-Цербстский Кристиан Август Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ангальт-Цербстский Кристиан Август

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ангальт-Цербстский Иоганн Людвиг I

Мать: Ангальт-Цербстский Кристина Элеонора Фон Цойч

Рождение ребёнка
02.05.1729

Дочь: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)

Мать ребёнка: (Гольштейн-Готторпская) Иоганна Елизавета

г. Штеттин, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
08.08.1734

Сын: Ангальт-Цербстский Фридрих Август

Мать ребёнка: (Гольштейн-Готторпская) Иоганна Елизавета

Штеттин
Смерть
Неизвестно

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