Ангальт-Цербстский Кристиан Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1729
Дочь: (Ангальт-Цербстская (Von Anhalt-Zerbst-Dornburg)) Екатерина Императрица И Самодержица Всероссийская Ii (Екатерина Алексеевна, Екатерина Великая, София Августа Фредерика) (Sophie Auguste Friederike)
Мать ребёнка: (Гольштейн-Готторпская) Иоганна Елизавета
г. Штеттин, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
08.08.1734
Сын: Ангальт-Цербстский Фридрих Август
Мать ребёнка: (Гольштейн-Готторпская) Иоганна Елизавета
Штеттин
Смерть
Неизвестно