Некрасова (Некрасова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Некрасов Яков Семенов
Бракосочетание
28.01.1751
Рождение ребёнка
1757
Сын: Некрасов Стефан? Евтихиев
Отец ребёнка: Некрасов Естифей Петров
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Естифеева
Отец ребёнка: Некрасов Естифей Петров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно