Некрасова (Некрасова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Некрасов Яков Семенов

Мать: Некрасова Марья Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1751

Муж: Некрасов Естифей Петров

Рождение ребёнка
1757

Сын: Некрасов Стефан? Евтихиев

Отец ребёнка: Некрасов Естифей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Естифеева

Отец ребёнка: Некрасов Естифей Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно