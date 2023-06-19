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Некрасова (-) Марья Михайлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Некрасова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Яков Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765