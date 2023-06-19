Некрасова (-) Марья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Некрасова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1765