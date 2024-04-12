Некрасов Естифей Петров
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Некрасов Петр Лукин
Бракосочетание
28.01.1751
Рождение ребёнка
1757
Сын: Некрасов Стефан? Евтихиев
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Естифеева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно