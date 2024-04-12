Некрасов Естифей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Естифей Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Некрасов Петр Лукин

Мать: Некрасова Иринья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1751

Жена: Некрасова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Некрасов Стефан? Евтихиев

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Естифеева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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