Misiņš Pēteris
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1898
Сын: Misiņš Janis Valters
Мать ребёнка: Misiņš (Kučure Kučurs) Jūle
Рождение ребёнка
06.11.1904
Дочь: (Misiņa Misiņš) Emma Hortenzija
Мать ребёнка: Misiņš (Kučure Kučurs) Jūle
Смерть
Неизвестно