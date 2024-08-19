Misiņš Pēteris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Misiņš Pēteris

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Misiņš Janis Valters

Мать ребёнка: Misiņš (Kučure Kučurs) Jūle

Рождение ребёнка
06.11.1904

Дочь: (Misiņa Misiņš) Emma Hortenzija

Мать ребёнка: Misiņš (Kučure Kučurs) Jūle

Смерть
Неизвестно

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