Долгорукова (Веневитинова) Анастасия Анкининовна 1719 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгорукова (Веневитинова) Анастасия Анкининовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1719

умерла 1743

Супруги
Долгоруков Иван Сергеевич1718 г.р.
Дети
Долгоруков Василий ИвановичПосле 1750 г.р.
Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1738

Муж: Долгоруков Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1743

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Долгоруков Василий Иванович

Отец ребёнка: Долгоруков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Долгоруков Иван Сергеевич

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