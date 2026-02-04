Долгорукова (Веневитинова) Анастасия Анкининовна
женский, родилась 1719
умерла 1743
Супруги
Долгоруков Иван Сергеевич1718 г.р.
Дети
Долгоруков Василий ИвановичПосле 1750 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1738
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1743
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Долгоруков Василий Иванович
Отец ребёнка: Долгоруков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Колычева (Долгорукова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Долгоруков Иван Сергеевич