Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тимофей

Мать: Варвара Артемьевна

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 5 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 10 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докум... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 15 39 двор, переехал с матерью во двор Бухлова Никифора Сергеевича Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Ф... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 18 42 двор (у Бухлова Никифора Сергеевича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 257... Показать все
Восприемник
01.04.1865 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Суворова Егора Трофимовича
Смерть
После 1865

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