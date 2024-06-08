Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Тимофей
Мать: Варвара Артемьевна
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 5 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 10 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докум... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 15 39 двор, переехал с матерью во двор Бухлова Никифора Сергеевича Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Ф... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 18 42 двор (у Бухлова Никифора Сергеевича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 257... Показать все
Восприемник
01.04.1865 ст.
Восприемник у Суворова Егора Трофимовича
Смерть
После 1865