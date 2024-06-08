Варвара Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Между 1863 и 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1845

Муж: Тимофей

Рождение ребёнка
1845

Сын: Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей

Бракосочетание
Между 1845 и 1850

Муж: Мартьян Сидорович

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 40 лет, муж - Мартиан Сидорович, 46 лет 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 45 лет, вдова 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 50 лет, вдова 39 двор, переехала с сыном во двор Бухлова Никифора Сергеевича Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за ... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 53 года, вдова 42 двор (у Бухлова Никифора Сергеевича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. ... Показать все
Смерть
Между 1863 и 1870

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