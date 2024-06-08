Варвара Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиМежду 1863 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1845
Муж: Тимофей
Рождение ребёнка
1845
Сын: Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей
Бракосочетание
Между 1845 и 1850
Муж: Мартьян Сидорович
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 40 лет, муж - Мартиан Сидорович, 46 лет 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 45 лет, вдова 31 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 50 лет, вдова 39 двор, переехала с сыном во двор Бухлова Никифора Сергеевича Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 53 года, вдова 42 двор (у Бухлова Никифора Сергеевича) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. ... Показать все
Смерть
Между 1863 и 1870