Медвѣдева (Чильдинова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Чильдиновъ Сергей
Мать: Чильдинова Матрена
Рождение ребёнка
1834
Сын: Медвѣдевъ Александръ
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1838
Сын: Медвѣдевъ Иванъ
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1843
Сын: Медвѣдевъ Петръ
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Медвѣдевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Медвѣдевъ Николай
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Анна
Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Бракосочетание
Неизвестно