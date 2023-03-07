Медвѣдева (Чильдинова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медвѣдева (Чильдинова) Аксинья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Чильдиновъ Сергей

Мать: Чильдинова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Медвѣдевъ Александръ

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Медвѣдевъ Иванъ

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Медвѣдевъ Петръ

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Медвѣдевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Медвѣдевъ Николай

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Анна

Отец ребёнка: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

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