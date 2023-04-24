Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ
Место рождения
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Медведевъ Федоръ
Мать: Медведева Настасья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Медвѣдевъ Александръ
Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Медвѣдевъ Иванъ
Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Медвѣдевъ Петръ
Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Медвѣдевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Медвѣдевъ Николай
Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Анна
Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медвѣдева Аксинья