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Медвѣдевъ Бурдинъ Игнатъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Медведевъ Федоръ

Мать: Медведева Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Медвѣдевъ Александръ

Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Медвѣдевъ Иванъ

Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Медвѣдевъ Петръ

Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Медвѣдевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Медвѣдевъ Николай

Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Анна

Мать ребёнка: Медвѣдева Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медвѣдева Аксинья

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