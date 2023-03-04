Леденцова (Синцова) Параскева Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Синцов Терентий Степанович
Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Мамаева Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Зубарева Агафея Степанова
Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764