Леденцова (Синцова) Параскева Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова (Синцова) Параскева Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Синцов Терентий Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Синцов Ларион Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Мамаева Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Матвей Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Зубарева Агафея Степанова

Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Синцов Захар Степанович

Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Синцов Степан Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Степан Исакович

Смерть
После 1764
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