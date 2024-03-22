Синцов Терентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Терентий Степанович

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Синцов Степан Исакович

Мать: Леденцова Параскева Афанасьева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Настасья Терентиева

Мать ребёнка: Синцова Марина Демидовна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Синцов Ярофей Терентивич

Мать ребёнка: Синцова Марина Демидовна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Иван Терентивич

Мать ребёнка: Синцова Марина Демидовна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Марина Демидовна

Смерть
После 1764
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