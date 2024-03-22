Синцов Терентий Степанович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Настасья Терентиева
Мать ребёнка: Синцова Марина Демидовна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Синцова Марина Демидовна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Синцова Марина Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Марина Демидовна
Смерть
После 1764