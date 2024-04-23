Саженова (Селиванова) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саженова (Селиванова) Тамара Георгиевна

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

03.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932

Отец: Селиванов Георгий Дмитриевич

Мать: Селиванова (Аксенова) Пелагея Терентьевна

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саженов Юрий Парфентьевич

Рождение ребёнка
09.01.1956

Дочь: Аитова (Саженова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Саженов Юрий Парфентьевич

Смерть
Неизвестно

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