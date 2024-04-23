Саженова (Селиванова) Тамара Георгиевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саженов Юрий Парфентьевич
Рождение ребёнка
09.01.1956
Дочь: Аитова (Саженова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Саженов Юрий Парфентьевич
Смерть
Неизвестно