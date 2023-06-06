Нигаметуллин Рахметулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Мансуров Нигаметулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1853
Сын: Рахматуллин Биктемир
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забирова Бадрисафа
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1855