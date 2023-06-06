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Нигаметуллин Рахметулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Мансуров Нигаметулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Рахматуллин Биктемир

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забирова Бадрисафа

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1855