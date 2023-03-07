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Бушуев Александр Георгиевич

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

23.05.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1916 ст.

Отец: Бушуев Георгий Борисов

Мать: Бушуева Вера внебрачн.

В книге у матери отчество Георгиевна ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 156
Крещение
29.05.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 156
Крещение
29.05.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 156
Смерть
Неизвестно
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