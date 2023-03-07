Бушуев Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1916 ст.
Отец: Бушуев Георгий Борисов
Мать: Бушуева Вера внебрачн.
В книге у матери отчество Георгиевна ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 156
Крещение
29.05.1916 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 156
Крещение
29.05.1916 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 156
Смерть
Неизвестно