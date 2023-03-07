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Рыжиковъ Афонасий

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Рыжиковъ Исай

Мать: Рыжикова Ирина Игнатьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Рыжиковъ Петръ

Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рыжиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рыжиковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжиков Агрофена Афонасьева

Смерть
1804
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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