Рыжиковъ Афонасий
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Рыжиковъ Исай
Мать: Рыжикова Ирина Игнатьева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рыжиковъ Петръ
Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рыжиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рыжиковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Рыжиков Агрофена Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804