Рыжиков Агрофена Афонасьева
Место рождения
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рыжиковъ Петръ
Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рыжиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рыжиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжиковъ Афонасий