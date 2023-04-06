Рыжиков Агрофена Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжиков Агрофена Афонасьева

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Рыжиковъ Петръ

Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рыжиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рыжиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Рыжиковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжиковъ Афонасий

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