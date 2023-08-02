1-й брак Неизвестный / 1-й брак /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрусова (Клишина) Анна Георгиевна
Развод
По 1947