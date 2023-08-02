1-й брак Неизвестный / 1-й брак / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-й брак Неизвестный / 1-й брак /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова (Клишина) Анна Георгиевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрусова (Клишина) Анна Георгиевна

Развод
По 1947

Жена: Андрусова (Клишина) Анна Георгиевна

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